Убийство в Умм-эль-Фахме: погиб известный арабский журналист

Полиция расследует перестрелку в районе Кина города Умм-эль-Фахма, в результате которой был смертельно ранен корреспондент Нидаль Агабрия.

45-летний журналист Нидаль Агабрия погиб от пуль в воскресенье вечером в перестрелке в районе Кина города Умм-эль-Фахм.

Парамедики МАДА, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и срочно эвакуировали в больницу «Ха-Эмек» в Афуле.

Полиция оцепила место стрельбы и начала собирать улики, а также проверять местность, чтобы найти подозреваемых. По предварительной информации, полиция подозревает, что это целенаправленная атака. Это не первый случай, когда известный арабский журналист подвергается такому нападению, около года назад была обстреляна его квартира.

Позже медики сообщили, что он скончался в больнице.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ ищет отца боевика, устроившего теракт в долине реки Иордан.

На фоне этого солдаты ЦАХАЛа, проводящие операцию по задержанию третьего террориста, предупредили о повышенной опасности в регионе, потому что сбежавший боевик может устроить еще один теракт.

Отметим, что сегодня, 4 сентября, на шоссе 90 возле Хамры террористы на машине обстреляли маршрутный автобус, из-за чего пострадали 7 человек, среди которых 6 солдат. В процессе этого преступники также случайно подожгли свое авто. ЦАХАЛ оперативно задержал двух палестинских боевиков и передал их для проведения допроса.