В Китае прошел «дождь из червей»

В Пекине (Китай) прошел «дождь из червей», вследствие чего правительство рекомендовало населению брать с собой зонты на улицу.

Об этом сообщает Greek Reporter.

В социальных сетях появились видео, демонстрирующие припаркованные авто, покрытые червями. У пользователей есть разные теории касаемо случившегося.

В научном журнале Mother Nature Network предположили, что черви могли быть унесены небольшим торнадо или появились из-под талой земли с приближением весны.

Есть и другая гипотеза, согласно которой «черви» – на самом деле цветки тополя, которые распространены в Китае и часто наполнены семенами. При падении они могут напоминать гусениц.

China was hit with a

«worm rain» as residents asked to carry umbrellas

pic.twitter.com/FAEvNfCgY3

— Nilofar Ayoubi (@NilofarAyoubi) March 10, 2023