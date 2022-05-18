В Петах-Тикве арестовали двоих подростков по подозрению в торговле наркотиками

Двое молодых людей из Петах-Тиквы задержаны после того, как продавали наркотики молодежи в родном городе. Полицейское расследование продолжается.

Двое жителей Петах-Тиквы (16 и 17 лет) были арестованы по подозрению в торговле наркотиками среди молодежи города.

Об этом передает Arutz Sheva.‏

16-летнего подростка отпустили под домашний арест, а еще одного подозреваемого отпустили на ограничительных условиях. Полицейское расследование продолжается.

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