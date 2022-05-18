В Петах-Тикве арестовали двоих подростков по подозрению в торговле наркотиками

Двое жителей Петах-Тиквы (16 и 17 лет) были арестованы по подозрению в торговле наркотиками среди молодежи города.
Об этом передает Arutz Sheva.
16-летнего подростка отпустили под домашний арест, а еще одного подозреваемого отпустили на ограничительных условиях. Полицейское расследование продолжается.
Ранее Курсор писал, что 55-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки. Случилось это в парке Сакер в Иерусалиме. Полиция обратилась к гражданам с заявлением.
Напомним также, что арабский депутат Кнессета Ахмад Тиби сокорбил депутата Меирав Бен Ари, назвав ее «подонком общества», за то что она заявила что не жалеет о смерти журналистки Аль-Джазиры Ширин Абу Акле.
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