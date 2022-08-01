В Самарии арабские террористы напали на израильтянина и ограбили его

В деревне Наби Элиас, которая находится в Самарии, неизвестные напали на израильского мужчину и похитили его автомобиль. Мужчина заехал в деревню, чтобы помыть машину.

Арабские террористы жестоко избили израильтянина и угнали его автомобиль.

Об этом пишет Медиа Архив.

Мужчина въехал в оккупированную арабами деревню Наби Элиас, чтобы помыть машину, однако там его ждал не слишком радушный прием.

Других подробностей инцидента не сообщается.

«Курсор» писал ранее, в районе Негева произошел сильный пожар. В МАДА сообщили о пяти пострадавших от отравления дымом, в том числе о 30-летнем мужчине в состоянии средней тяжести и еще четверых — легкой степени тяжести.

Также сообщалось, что стало известно о жестоком обращении с пожилыми людьми в центре для престарелых. Скандал в центре престарелых набирает силу, уже больше дюжины людей из числа персонала обвиняются в насилии над пациентами заведения.

Крмое того, в первой половине 2022 года арабские террористы нападали на евреев почти четыре тыс. раз. В отчет не включены сотни нападений на израильские силы безопасности во время ночных операций, поскольку в центре внимания отчета — терроризм, направленный на причинение вреда гражданскому населению.