Диетолог перечислила полезные свойства белого риса

Белый рис периодически нужно включить в рацион, потому что он обладает рядом полезных свойств.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!.

Диетолог Лорен Манакер говорит, что в продукте содержится марганец, который очень полезен для здоровья костей. Также он является источником большого количества углеводов, который считаются «топливом» для организма. Частое употребление риса помогает возобновить энергию, снижая вялость.

Кроме того, многие сорта белого риса обогащены витаминами группы В, которые также отвечают за должный уровень энергии в организме.

Однако злоупотреблять им не стоит, чтобы не столкнуться с метаболическим синдромом – нарушением обмена веществ, связанным с ожирением.

