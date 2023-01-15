Исследователи рассказали, как дальние поездки влияют на здоровье

Особенно эффект заметен для людей старше 55 лет.

Исследователи рекомендуют периодически отправляться в путешествия, как минимум на 30 километров от дома, потому что такие поездки улучшают физическое и психологическое здоровье.

Об этом сообщает исследование, опубликованное в журнале Transport & Health.

Особенно этот эффект заметен для тех, кто старше 55 лет, так как домоседство мешает им поддерживать социальные контакты, которые крайне важны для хорошего самочувствия.

Результаты исследования подчеркивают необходимость государственной политики, развивающей транспортные сети регионов, которые позволят людям совершать более частые и более длительные поездки.

«Курсор» писал ранее, что отправляясь в путешествие, хочется чувствовать себя комфортно и в безопасности, особенно на фоне напряженной обстановки в мире. Эксперты компании Berkshire Hathway Travel Protection проанализировали данные опросов, а также мировых индексов преступности, и создали рейтинг самых безопасных стран, куда можно отправиться в 2023 году.

Еще мы писали, что сейчас организовать бюджетную поездку довольно сложная задача, поскольку растущая инфляция в мире негативно отражается на многих аспектах жизни, в том числе и на туризме. Но аналитики составили рейтинг стран, в которые можно отправиться в текущем году, увидеть множество достопримечательностей и потратить минимум средств.