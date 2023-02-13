Кардиологи назвали лучшую продолжительность сна для здоровья сердца

Американские кардиологи выяснили оптимальную продолжительность сна для здоровья сердечно-сосудистой системы и сердца, а также дали ряд важных советов.

Эксперты объяснили, что сон влияет на общее состояние здоровья, а люди с более здоровым режимом сна более эффективно справляются с такими факторами риска для сердца, как лишний вес, высокое артериальное давление или риск развития диабета второго типа.

Президент Американской кардиологической ассоциации Дональд М. Ллойд Джонс отметил, что идеальным количеством ночного сна для взрослых называют 7-9 часов в день. Для детей до 5 лет — 10-16 часов, для детей 6-12 лет — 9-12 часов и для подростков 13-18 лет — 8-10 часов.

Врачи также отмечают, что для здоровья сердца следует соблюдать правильное питание. В рационе должно быть большое количество фруктов, овощей, орехов и бобовых, цельного зерна, нежирных молочных продуктов. Также важно, чтобы в рационе было немного соли, красного и обработанного мяса, а также подслащенных напитков.

Кардиологи для поддержания здоровья сердца советуют взрослым иметь 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивных физических нагрузок.

Ранее Курсор писал, что чтобы лучше засыпать, медики советуют не менее чем за час до сна постараться оградить себя от внешних раздражителей, например, не стоит играть в видеоигры, решать сложные рабочие и бытовые вопросы.

Курсор также сообщал, что эндокринолог назвал неожиданную причину бессонницы. Проблемы со сном могут быть связаны с дефицитом витаминов и недостатком минералов.