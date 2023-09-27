Незаменим для сжигания жира на животе — диетолог назвал худеющим полезный напиток

Напиток можно употреблять как для сжигания жира, так и против воспалений.

Зеленый чай славится своей способностью помогать контролировать вес и уменьшать хроническое воспаление. Он содержит антиоксиданты, называемые катехинами, особенно EGCG, которые могут улучшить обмен веществ, увеличить окисление жиров и уменьшить воспаление. Эти качества, необходимые для сжигания жира, делают зеленый чай ценным дополнением к здоровому образу жизни.

По словам Джесси Федера, дипломированного диетолога и личного тренера, полифенолы зеленого чая действуют как мощные антиоксиданты, борющиеся с воспалениями в организме. Об этом он рассказал порталу SheFinds.

Некоторые антиоксиданты в зеленом чае также могут стимулировать обмен веществ и сжигание жира. Кроме того, кофеин в зеленом чае может временно ускорить обмен веществ, способствуя сжиганию жира на животе.

Чтобы включить зеленый чай в свой распорядок дня, рассмотрите возможность замены им сладких или калорийных напитков, таких как газированные напитки или чрезмерное количество кофе. Старайтесь выпивать две-три чашки в день, чтобы максимизировать пользу.

Для достижения наилучших результатов сочетайте употребление зеленого чая со сбалансированной диетой и регулярной физической активностью. Последовательность и умеренность являются ключом к получению долгосрочной пользы для здоровья от зеленого чая.

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