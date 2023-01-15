Отсутствие каких продуктов в рационе вызывает частые болезни

Часто болеете? В вашем рационе может не хватать полезных жиров.

Соблюдая здоровую диету, всегда ли вы исключаете жиры, потому что считаете, что они вредны для вашего здоровья? Если так, то вы сильно ошибаетесь. Да, у жиров плохая репутация, но не все жиры вредны! И вы должны регулярно потреблять здоровые жиры, чтобы поддерживать себя в форме. Однако если вы соблюдаете диету с низким содержанием жиров, это может привести к проблемам со здоровьем.

HealthShots поговорили с доктором Свати Редди, консультантом-физиотерапевтом и сертифицированным консультантом по диете из Больницы материнства, Бангалор, о пользе жиров и признаках дефицита жира.

Зачем вашему телу нужны жиры?

Пищевые жиры играют жизненно важную роль в повседневной работе вашего тела, например:

1. Поглощение витаминов, таких как витамины A, D и E, которые являются жирорастворимыми витаминами.

2. Жиры необходимы для роста клеток, поскольку они обеспечивают структуру внешней мембраны каждой клетки в организме.

3. Жирные кислоты омега-3 необходимы для поддержания здоровья вашего мозга и нервной системы.

4. Подкожный жир (жир, хранящийся под кожей) изолирует тело от экстремальных температур и помогает контролировать внутренний климат.

5. Некоторые незаменимые жирные кислоты важны для заживления ран и свертывания крови.

6. Жиры являются важным источником энергии для вашего тела.

7. Они также играют роль в выработке гормонов в организме, включая половые гормоны, такие как эстроген и тестостерон.

7 признаков того, что вам нужно есть больше полезных жиров

1. Дефицит витаминов

Нехватка полезных жиров в рационе может привести к дефициту других питательных веществ, затрудняя усвоение питательных веществ для вашего тела. Таким образом, если у вас дефицит витаминов А, D и Е, это может указывать на то, что вы регулярно не потребляете достаточное количество полезных жиров.

2. Воспаление кожи

Не волнуйтесь, жиры не навредят вашей коже. На самом деле жиры являются неотъемлемой частью структуры вашей кожи. Они помогают поддерживать влагозащитный барьер. Если вы не потребляете достаточное количество полезных жиров, это может привести к дерматиту (воспалению кожи).

3. Медленное заживление ран

Если ваша диета не богата полезными жирами, то низкое потребление диетических жиров может привести к тому, что раны заживут медленнее, чем должны.

4. Часто болеете

Строго ограниченная диета из полезных жиров может ослабить вашу иммунную систему, что приведет к частым заболеваниям, усталости и голоду.

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