Шахтеры обнаружили в Канаде мумию шерстистого мамонтенка

В Канаде обнаружили чудесно сохранившегося мамонтенка, пролежавшего в земле почти 30 тысяч лет. Маленькую самку команда шахтеров обнаружила 21 июня, в День коренных народов, поэтому неудивительно, что имя ей дали на языке местных индейцев хэн: ее назвали Нун-чо-га, то есть «большой детеныш».

A new baby woolly mammoth (Mammuthus primigenius) has been found in permafrost in the Yukon, Canada. pic.twitter.com/UkIzWn9GyO — LADAlbarran2000 (@LADAlbarran2000) June 24, 2022

Хотя в этом регионе было найдено много окаменелостей, это открытие редкость из-за сохранности останков.

«Юкон всегда был всемирно известным лидером исследований ледникового периода и Берингии», — сказал Рандж Пиллаи, министр туризма и культуры Канады.

A full body picture of the baby woolly #mammoth found frozen in the permafrost of north-western Canada. It's thought to be more than 30,000 years old.https://t.co/fUifNRCpT4 pic.twitter.com/96Bv8cpUqO — Nina Willburger (@DrNWillburger) June 25, 2022

Он добавил: «Мы в восторге от этого важного открытия мумифицированного шерстистого теленка мамонта: Нун чо га».

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Кроме того, социологи из Чикагского университета разработали новый алгоритм, который может прогнозировать преступления на неделю в перед. Так, алгоритм изучает закономерности во время совершения преступлений и их местонахождение на основе открытых данных о насильственных и имущественных преступлениях. Подразумевается, что модель прогнозирует преступления с вероятностью в 90 процентов.