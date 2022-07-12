Ученые показали невероятное фото тысячи звезд

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал невероятно массивное шаровое скопление звезд. Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

Как сообщается, на фотографии изображено шаровое скопление Terzan 2, которое находится в созвездии Скорпиона.

По словам ученых, шаровые скопления — это стабильные, гравитационно связанные скопления от десятков тысяч до миллионов звезд. Они встречаются в самых разных галактиках. Интенсивное гравитационное притяжение между близко расположенными звездами придает шаровым скоплениям правильную сферическую форму.

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