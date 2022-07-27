В сети показали детальные фото крупнейшего каньона Марса

Европейское космическое агентство опубликовало новые фотографии Марса — на них можно увидеть долину Маринера. Этот каньон имеет длину 4 тысячи километров.

Корабль Mars Express Европейского космического агентства запечатлел новые удивительные виды долины Маринера — самого большого каньона на Красной планете. Считается, что он образовался из тектонических плит, разошедшихся в разные стороны. Сильное движение на поверхности Марса сформировало зубчатое дно каньона.

Incredible new images from ESA’s Mars Express orbiter over the largest canyon in the solar system, Valles Marineris pic.twitter.com/JJ4YWx6c6j — Latest in space (@latestinspace) July 26, 2022

Долина Маринера имеет длину 4 000 километров, ширину 200 километров и глубину 7 километров. Это почти в десять раз длиннее, в 20 раз шире и в пять раз глубже, чем Большой каньон в Аризоне, США.

Космический аппарат Mars Express, находящийся на орбите Красной планеты с 2003 года, приблизился к двум впадинам, которые являются частью западной долины Маринер. Снимки не только передают невероятные детали поверхности, но и подчеркивают невероятные размеры траншей.

Эти снимки позволили зафиксировать различные особенности поверхности Марса.

Ранее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков. В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.

Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране. Открытия были сделаны во время пятого археологического сезона, проведенного в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур в стратегическом географическом пункте, через который проходит главная караванная дорога с севера на юг.