В сети показали детальные фото крупнейшего каньона Марса

Корабль Mars Express Европейского космического агентства запечатлел новые удивительные виды долины Маринера — самого большого каньона на Красной планете. Считается, что он образовался из тектонических плит, разошедшихся в разные стороны. Сильное движение на поверхности Марса сформировало зубчатое дно каньона.

Incredible new images from ESA’s Mars Express orbiter over the largest canyon in the solar system, Valles Marineris pic.twitter.com/JJ4YWx6c6j

— Latest in space (@latestinspace) July 26, 2022