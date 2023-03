Эксперт назвал привычки, из-за которых невозможно сбросить вес

Многие люди страдают лишним весом и прилагают большие усилия, чтобы сделать фигуру более стройной, но все усилия могут быть напрасными, если человек придерживается этих трех привычек.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Личный тренер Виктория Брейди рассказала, что во время похудения не стоит пропускать приемы пищи, надеясь, что это как-то ускорит процесс, потому что все получается наоборот. Пропуск завтрака или обеда заставляет организм переходить в «режим выживания» и он начинает цепляться за любые калории. А еще из-за такой привычки можно сорваться и употребить много вредной пищи, например, фаст-фуда.

Еще похудению мешает потребление жидких калорий, в частности алкоголя, «магазинного» фруктового сока, сладких газированных напитков, потому что в их составе много сахара, который замедляет метаболизм и приводит к ожирению.

Третья привычка — недостаточный отдых. После тренировок важно, чтобы организм отдыхал, иначе у него случится гормональный сбой, а это повлечет увеличение аппетита. Брейди также напомнила о том, как важно иметь дни отдыха между тренировками.

«Курсор» писал ранее, что многим знакомы проблемы с лишним весом и ожирением. Обычно избыточный жир скапливается в области живота, что не только портит фигуру, но и вредит здоровью. Диетолог Светлана Фус предупреждает об опасности висцерального жира и рассказывает, как избавиться от него.

Еще мы писали, что диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на голодный желудок. Особенно нежелательным является напиток, который, если выпить его на голодный желудок, уменьшает аппетит, поэтому его надо употреблять после завтрака.

Напомним, что в современной погоне за красивыми фигурами люди часто экстремально ограничивают себя в приемах пищи. Одни эксперты советуют есть пять раз в сутки. Другие же уверяют, что лучшим вариантом является трехразовое питание.