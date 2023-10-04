Здоровое похудение после 40 лет — диетолог призвала отказаться от этого лакомства на завтрак

Похудение в среднем возрасте напрямую зависит от поддержания здорового питания.

Похудение может оказаться непростой задачей, особенно если вам больше 40 лет. С возрастом такие факторы, как гормональные изменения и изменения образа жизни, могут помешать достижению наших целей по снижению веса. Поддержание здорового питания имеет решающее значение для похудения в среднем возрасте.

Наряду с включением в рацион суперпродуктов, богатых питательными веществами, важно сократить употребление продуктов, вызывающих ожирение. В частности, один продукт на завтрак может препятствовать вашему прогрессу, и эксперт по здоровью Лиза Ричардс, диетолог и создательница диеты Candida, рассказала об этом порталу SheFinds.

Ричардс советует вам подумать о сокращении потребления бубликов, чтобы быстрее похудеть. Хотя бублики могут быть вкусными, они могут способствовать отложению жира на животе и удержанию веса. Они содержат большое количество рафинированных углеводов, и их часто едят с калорийными начинками. Фактически, одни только бублики содержат почти 1200 калорий на фунт.

Ситуация ухудшается, когда вы добавляете начинки, такие как сливочный сыр, подсластители, ореховое масло и жирное мясо. Эти начинки увеличивают калорийность бублика, что делает его далеко не идеальным выбором для контроля веса.

Однако это не означает, что вам нужно полностью исключить бублики из своего рациона. Умеренность является ключевым моментом. Наслаждайтесь ими в особых случаях. В сочетании с постоянными тренировками и вниманием к диете эти компромиссы могут помочь вам добиться более плоского живота даже после 40 лет.

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