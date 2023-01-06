70% израильтян чувствуют угрозу со стороны нового правительства — опрос

Опрос Израильского института демократии показывает, что Нетаниягу сделал слишком много уступок своим сторонникам жесткой линии на коалиционных переговорах.

Согласно опросу, подавляющее большинство светских израильтян считают, что их образ жизни находится под угрозой со стороны нового жесткого правительства, при этом большинство левых израильтян прогнозируют рост эмиграции из страны.

Также выяснилось, что большинство израильтян считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу неправильно вел переговоры о коалиции, идя на чрезмерные уступки своим ультраправым и ультраортодоксальным союзникам.

На вопрос, беспокоятся ли они о том, что не смогут вести свой предпочтительный образ жизни из-за растущей власти определенных групп в израильском обществе, 70% светских евреев ответили, что беспокоятся.

Поскольку видные оппозиционные политики призвали к массовым протестам против правительства, а многочисленные компании, финансовые и другие органы, активисты и профессионалы из различных областей осуждали его общепризнанную политику, 64% опрошенных заявили, что вполне вероятно, что вскоре начнется волна уличных демонстраций.

Опрос показал, что 35% ожидают увеличения эммиграции из Израиля в ответ на жесткое правительство. Сюда входят 60% левых избирателей, 45% центристских избирателей и 25% правых избирателей. Другие меры, такие как налоговый бунт или отказ явиться на службу в резерв ЦАХАЛа, считались маловероятными среди всех групп.

Опрос показал, что большинство израильтян считают, что зарождающаяся коалиция ослабит международное положение Израиля — 51,5% против 29%, которые считают, что она улучшится, и 9%, говорящих, что это не окажет никакого эффекта.

Также среди выводов 60% из 601 респондента считают, что Нетаниягу вел коалиционные переговоры ужасно или очень плохо, а 32% оценили его усилия как отличные или очень хорошие. Опрос показал, что 62% заявили, что «Ликуд» пошел на слишком большие уступки своим партнерам по коалиции — 60% избирателей «Ликуда» и не менее 85% избирателей каждой левоцентристской еврейской партии — и только 26% респондентов не согласны. Три четверти респондентов заявили, что влияние харедим на национальную политику превышает долю общины в населении, и только 19% не согласны.

Опрос проводился в Интернете и по телефону. Погрешность составила 0,359%.

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