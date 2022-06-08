Айелет Шакед подписала план о выделении территории для харедимного города в Негеве

Министр внутренних дел приняла решение выделить место в Негеве для строительства харедимного города Касиф. Предварительно будет создан комитет по планированию застройки.

Министр внутренних дел Айелет Шакед подписала в среду разрешение на выделение места под строительство харедимного города Касиф в Негеве.

Информацию об этом передал Телеграм-канал Люди в черном.

Согласно решению Шакед будет создан специальный комитет по планированию и строительству города.

Министра заявила: «Речь идет о важном действии, которое решит проблему с жильем в харедимном секторе и укрепит еврейское поселение в Негеве».

Строить харедимный город в Негеве плохая идея, поскольку посылка десятков тысяч молодых пар в район, где нет возможности трудоустройства, поставит «магендавид» на их интеграции на рынке труда.

«Курсор» передавал предупреждения Минздрава: в замороженных овощах компании «Тельфрост» обнаружена опасная бактерия.Производитель «Тельфрост» изымает замороженные овощи, в которых выявлена бактерия Listeria monocytogenes, вызывающая у ослабленных людей инфекцию листериоз.

Также мы сообщали информацию от ВОЗ: статистика по COVID улучшается везде, кроме Ближнего Востока. Всемирная организация здравоохранения высказала опасения, поскольку на Ближнем Востоке не уменьшается количество новых заражений коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19.