Bank Hapoalim возобновляет выплату дивидендов

Банк сообщил о прибыли в размере 3 млрд шекелей в первой половине этого года. Он не выплачивал дивиденды в течение двух кварталов.

Bank Hapoalim, возглавляемый Довом Котлером, зафиксировал чистую прибыль в размере 3 млрд шекелей в первой половине 2022 года, что на 8% больше, чем в первой половине 2021 года. Чистая прибыль во втором квартале составила 1,34 млрд шекеля, что на 5% ниже прибыли в соответствующем квартале 2021 года.

Снижение произошло по сравнению с 647 млн ​​шекелей в результате отмены резервов на покрытие убытков по кредитам в прошлом году по мере улучшения возмещения долга, пояснил банк в своих финансовых отчетах за второй квартал. Во втором квартале этого года резервы на возможные потери по кредитам выросли на 91 млн шекелей.

Рентабельность собственного капитала банков во втором квартале этого года составила 12,3% по сравнению с 13,8% в соответствующем квартале. Однако важной новостью для акционеров Bank Hapoalim является то, что банк снова выплачивает дивиденды после двух кварталов, в течение которых он воздерживался от этого, чтобы иметь возможность увеличить свой кредитный портфель. Рост кредита замедлился, потому что банк достиг потолка, разрешенного Банком Израиля. Bank Hapoalim распределит дивиденды в размере 403 млн шекелей, что составляет 30% от прибыли за второй квартал. Дивиденды будут выплачены 7 сентября.

Обычная дивидендная политика Bank Hapoalim заключается в распределении 40% прибыли, но, тем не менее, текущее распределение будет приветствоваться акционерами. Невыплата дивидендов за два квартала оказалась полезной для банка: общий чистый кредит населению составил 372 млрд шекелей на конец второго квартала, что представляет собой рост на 5,5% с начала года.

Поскольку спрос на жилищные кредиты оставался высоким, портфель ипотечных кредитов Bank Hapoalim вырос во втором квартале на 3,2 млрд шекелей, или 3,2%, до 123 млрд шекелей. С начала года портфель вырос на 7,4%.

Банк Израиля повысил процентную ставку с 0,1% до 0,75% во втором квартале (и до 1,25% в июле). Процентный доход Bank Hapoalim составил 3,2 млрд шекелей во втором квартале, что на 28% больше, чем 2,5 млрд шекелей во втором квартале 2021 года. Рост инфляции также повлиял на результаты банка. Изменения в индексе потребительских цен увеличили его доход во втором квартале 2022 года на 516 миллионов шекелей по сравнению со 190 миллионами шекелей в соответствующем квартале.

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