Бени Ганц показал, как поддерживает физическую форму

63-летний Бени Ганц часто делится с аудиторией видеозаписями и фото, не касающимися политической жизни страны. Сегодня министр опубликовал видеоролик, показав, какой вид спорта помогает ему поддерживать физическую форму, особенно после операции на спине.

«Вышел на пробежку с друзьями в Иерусалиме», — написал Ганц под видео. Ранее он уже призывал израильтян преодолевать лень и заниматься спортом.

יצאתי לרוץ עם חברים בירושלים. pic.twitter.com/pZ8nJLj9P5 — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) August 19, 2022

Напомним, что летом 2020-го Ганц поступил в хирургию из-за грыжи межпозвонкового диска, которую он получил во время службы в армии, сообщили в его офисе.

Лидер «сине-белых» решился на операцию, так как в последние недели у него усилились боли в спине, и врачи рекомендовали ему больше не откладывать операцию.

Выведенного из строя Ганца тогда временно заменил Майкл Битон, также из партии «Синие и белые».

Ранее Курсор писал, что Ганц заявил, что Израиль увеличит на 1500 позиций количество разрешений на работу и торговлю для палестинцев, проживающих в секторе Газа.

Еще мы сообщали, что Бени Ганц показал фото до и после операции на спине и дал советы израильтянам.