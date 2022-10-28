Беннет рассказал, какое правительство нужно Израилю

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет на заседании правительства, в ходе которого было одобрено соглашение о морской границе с Ливаном, призвал к формированию правительства широкого единства после выборов.

«Это правильно для страны, на этих выборах не может быть проигравших. На следующий день после выборов правильным для нации было бы формирование правительства широкого единства на основе крупнейших партий правых и левых, а затем включить все партии, которые признают Израиль еврейским и демократическим государством», — заявил Беннет.

«На этих выборах не может быть проигравших, вся нация может победить. Нам нужно широкое правительство единства», — добавил политик.

Беннет отказался комментировать, намерен ли он поддерживать свою бывшую партнершу Айелет Шакед, которая сейчас возглавляет партию «Еврейский дом».

Ранее курсор писал, что окончательные опросы показывают, что блок Нетаниягу балансирует на грани 61 места. Ряд опросов показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать правительство большинства после предстоящих выборов.

Курсор писал, что остается менее недели до выборов в Кнессет: появились результаты нового электорального опроса. По данным социологов, решающее влияние на итоги выборов окажет процент явки среди представителей арабского общества.

Стало известно, что Еш Атид исключает правительство во главе с Ганцем. Официальные лица правящей партии «Еш Атид» заявляют, что никогда не присоединятся к правительству во главе с Бени Ганцем.

Как сообщал Курсор, предстоящие выборы станут пятыми в Израиле, начиная с 2019 года. Центральная избирательная комиссия сообщила, сколько будут стоить выборы исходя из количества людей, имеющих право проголосовать.

Наша редакция писала, что у Нетаниягу большие шансы стать премьер-министром — военный историк.