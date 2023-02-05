Безвизовый режим с США возможен уже в этом году

Перед правительством поставлена цель окончательно утвердить законы, необходимы для подписания безвиза, к концу зимней сессии.

Сегодня правительство планирует одобрить два закона: о сборе информации и уголовном урегулировании. Это необходимо для того, чтобы Израиль присоединился к программе безвизового въезда в США.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Уже завтра законы будут переданы для утверждения в Кнессет. Поставлена цель окончательно утвердить их к концу зимней сессии, то есть до Песаха.

Таким образом станут реальными планы отмены виз уже в этом году.

Ранее Курсор сообщал про забастовку учителей: в минобразования сделали заявление.

Редакция уже писала, что бывший летчик ЦАХАЛа призвал к убийству Нетаниягу: в Ликуде отреагировали. Зеэв Раз, один из лидеров протеста на Бальфуре и бывший летчик-истребитель, призвал убить премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Также мы сообщали, что Бен-Гвир раскрыл, при каком условии уйдет в отставку. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир резко раскритиковал политику своего правительства, реакцию на нападения из Газы, которые он называет слабыми, и отсрочку эвакуации Хан аль-Ахмара.

Кроме того, наш сайт информировал, что появились результаты первого опроса после голосования 1 ноября. По данным социологов, всего за месяц с небольшим работы правительства политическая реальность в Израиле может измениться.

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