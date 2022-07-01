Депутату Кнессета сделали катетеризацию сердца: стало известно о его состоянии

Депутат от РААМ Валид Таха перенес процедуру катетеризации сердца. Его состояние описывается как хорошее. Об этом сообщили сегодня в его партии.

Депутат Кнессета Валид Таха был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве из-за плохого самочувствия рано утром в пятницу, сообщила его партия РААМ.

MK Waleed Taha was rushed to Beilinson Hospital in Petah Tikvah after feeling unwell early Friday morning.#Israel | #Knessethttps://t.co/meCLzpca9e — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 1, 2022

Он перенес процедуру катетеризации сердца и в настоящее время пребывает в хорошем состоянии.

«Курсор» информировал, что Нетаниягу начал избирательную кампанию: в случае победы он пообещал снизить растущие цены. В первом действии своей избирательной кампании Нетаниягу посетил торговый центр Malcha Mall и пообещал продавцам и посетителям магазинов «снизить цены».

Мы сообщали, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».