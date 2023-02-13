Депутаты-харедим высказались о «компромиссе» Герцога по судебной реформе

Некоторые представители ультраортодоксальных партий раскритиковали инициативу президента Ицхака Герцога относительно судебной реформы.

Об этом сообщает Israel National News.

Так, председатель финансового комитета Кнессета, депутат Моше Гафни («Объединенный иудаизм Торы») на вопрос, что он думает о выступлении Герцога, ответил: «Это не имеет значения».

На уточняющий вопрос: «Президент Герцог не имеет значения?» Гафни сказал, что «президент актуален, но его компромиссное предложение по вопросу судебной реформы не актуально, если они хотели компромисса — они должны были прийти 30 лет назад, а не сейчас».

В свою очередь министр по делам Иерусалима и еврейских традиций Меир Поруш также отреагировал на выступление Герцога.

«Когда Герцог расстроен только тем фактом, что нет судей мизрахского происхождения, и не расстроен тем фактом, что нет представительства харедим в Верховном суде, хотя три месяца назад проголосовало более 700 000 таких граждан старше 18 лет, мы обеспокоены», — сказал министр.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.