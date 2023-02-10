Дери снова станет министром — депутат ШАС

Председатель комиссии Кнессета по образованию, депутат Йосси Тайеб (ШАС) убежден, что, несмотря на юридические трудности, председатель его партии Арье Дери вернется в качестве министра в правительство.

Об этом сообщает INN.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил Дери с поста министра внутренних дел и здравоохранения в конце января. Этот шаг был вызван постановлением Верховного суда о том, что председатель ШАС не может занимать пост министра в действующем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения.

«Арье Дери вернется к должности министра. Народ Израиля вышел, чтобы проголосовать в массовом порядке, чтобы председатель нашей партии стал старшим министром, и мы позаботимся о том, чтобы выполнить то, за что проголосовал народ», — сказал Тайеб в интервью Radio Kol Chai.

Тайеб также прокомментировал вопрос об отмене налога на безалкогольные напитки. Министр финансов Бецалель Смотрич недавно поручил чиновникам министерства разработать планы по отмене налогов на сладкие безалкогольные напитки, а также на одноразовые столовые приборы и посуду. Налоги, которые были введены предыдущим правительством, подверглись критике со стороны законодателей-харедим, которые обвинили правительство Беннета-Лапида в преднамеренном введении налогов на потребительские товары, что несоразмерно повлияло на сектор харедим.

«Что касается меня, то никаких сомнений в отмене налога нет. Обещания нужно выполнять. Я лично созываю Комитет по образованию для обсуждения проблемы ожирения [вызванного сладкими напитками]. услышать всех экспертов. Риск для здоровья нельзя игнорировать, но этот налог нацелен на харедим», — сказал депутат.

Ранее Курсор писал, что Дери обещает вернуться в правительство — СМИ. Лидер ШАС Арье Дери заявил, что намерен вскоре вернуться в правительство, сделав заявление во время своей первой серии интервью после того, как он был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после того, как на прошлой неделе Высокий суд постановил, что недавно осужденный депутат не мог занимать министерскую должность.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. 10 судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Закон о возвращении Дери в правительство внесен в Кнессет. Документ призван восстановить председателя партии ШАС на его министерских должностях, с которых премьер Нетаниягу уволил его после того, как Верховный суд постановил, что Дери не имеет права работать в Кабмине.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.