Закон о возвращении Дери в правительство внесен в Кнессет

Так называемый «Закон Дери №2» в понедельник, 6 февраля, был внесен на рассмотрение Кнессета.

Об этом сообщает портал Kikar.

Отмечается, что законопроект будет представлен на предварительное чтение парламента уже в среду.

«С тех пор, как Верховный суд постановил уволить Арье Дери из правительства, лучшие юристы приложили усилия для разработки закона, который вернет ему министерские портфели», — пишет издание.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, назначение министров будет осуществляться премьер-министром с одобрения Кнессета. При этом вопрос пребывания министров в правительстве будет решать кабинет, который установит необходимые условия. При этом Верховный суд не будет уполномочен проводить судебный пересмотр назначений министров.

Как сообщал Курсор, в конце января все 64 члена правящей коалиции подписали поправку к закону, которая не позволит Верховному суду вмешиваться в назначение министров кабинета.

Поправка призвана восстановить председателя партии ШАС Арье Дери на его министерских должностях, с которых премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил его после того, как Верховный суд постановил, что Дери не имеет права работать в Кабинете министров.

«Закон Дери №2», как его назвали, будет рассмотрен Кнессетом на следующей неделе. Это вторая коалиционная поправка, направленная на то, чтобы проложить путь Дери на пост министра. Предыдущая поправка … не помешала суду вынести решение против одновременных назначений Дери министром внутренних дел и здравоохранения», — напоминает издание.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. 10 судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.