Движение по шоссе Аялон опять перекроют: названы причины и сроки

Вечером во вторник будет перекрыто движение в южной части шоссе Аялон.

Вечером во вторник, 27 декабря, будет перекрыто движение транспорта на юге Аялон.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Движение будет закрыто от развязки Шалом до развязки Ла-Гуардия.

Южный Аялон будет перекрыт дорожными службами для проведения инфраструктурных работ по установке мостов с указателями.

Ранее наш сайт писал про новое ЧП на шоссе Аялон: движение перекрыто. На шоссе Аялон по направлению из Тель-Авива вновь образовался провал. Дорожные службы перекрыли три полосы движения у развязки Ла-Гардия.

Также Курсор информировал, что предотвращена попытка теракта на пляже Ницаним. Террористы планировали атаку на пляж Ницаним, для этого было готово водное судно.

Курсор уже сообщал вчера, что ШАБАК предотвратил теракт в Израиле. В итоге террористическая ячейка была разгромлена, а ее планы сорваны.

Еще Курсор писал, что ЦАХАЛ опубликовал видео учений во время снегопада на Хермоне. Выпавший первый снег на Хермоне бойцы 13-ого батальона Голани отметили проведением военных учений.

Кроме того, наш сайт информировал, что минздрав запустил программу помощи для беженцев.

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