Эксперты заговорили об окончании технического кризиса среди стартапов Израиля

Четыре израильских стартапа привлекли на этой неделе в общей сложности почти 700 млн долларов, но есть признаки того, что говорить об окончании кризиса еще слишком рано.

Ранее четыре израильских стартапа объявили о завершении раундов финансирования на сумму 100 млн долларов и более. Во вторник израильский производитель чипов Pliops и платформа краткосрочной аренды для туризма Guesty объявили о привлечении 100 и 170 млн долларов соответственно. Также компания DriveNets, занимающаяся сетевым программным обеспечением, и платформа кадровых технологий HiBob привлекли 262 млн долларов и 150 млн долларов соответственно.

Четыре огромных раунда финансирования в разгар того, что было определено как серьезный технический кризис, когда большинство заголовков о стартапах были об увольнениях. Тем не менее, последние несколько дней напоминают 2021 год, когда дешевые деньги безостановочно текли в израильские стартапы. Означает ли это окончание кризиса или, по крайней мере, поворот к лучшим временам, или она еще слишком преждевременна для такого оптимизма?

Огромные раунды финансирования на сумму более 100 млн долларов были одной из выдающихся характеристик 2021 года, рекордного года для израильских технологий в целом и стартапов в частности. По данным IVC, в четвертом квартале 2021 года израильские стартапы провели не менее 25 раундов финансирования. Сокращение числа этих раундов мегафинансирования отражает замедление развития технологий в 2022 году: 14 таких раундов мегафинансирования в первом квартале года и 13 во втором квартале. Более того, раунды мегафинансирования в четвертом квартале 2022 года были намного крупнее, часто превышая 300 млн долларов, чего вообще не было в 2022 году.

Даже четыре крупных раунда финансирования на этой неделе все еще не отражают существенного изменения тенденции. Эти четыре объявления о финансировании были сделаны после того, как ни один израильский стартап не привлек 100 млн долларов в июле.. Пока что в первой половине третьего квартала было всего пять раундов мегафинансирования, что является более медленным темпом, чем в предыдущие кварталы 2022 года.

На самом деле три раунда финансирования, о которых было объявлено на этой неделе, — Pilops, DriveNets и HiBob — были официально закрыты в июле, но компании предпочли объявить об этом в августе из соображений связи с общественностью.

Во всех четырех раундах мегафинансирования, объявленных на этой неделе, стоимость стартапов выросла по сравнению с их предыдущим раундом финансирования. Однако рост оценки был более скромным, чем тот, к которому мы привыкли в 2021 году, когда компании часто удваивали и даже утраивали свою оценку в течение шести месяцев. Напротив, оценка HiBob выросла с 1,65 млрд долларов до 2,45 млрд долларов за 10 месяцев — очень хорошо, но не близко к скачку оценки в 2021 году.

Тем не менее, раунды мегафинансирования на этой неделе по-прежнему представляют собой заметную тенденцию. Компании с исключительным ростом и высокими показателями эффективности будут продолжать собирать деньги и нанимать сотрудников. С другой стороны, компании со средними и слабыми данными, те, которые не соответствуют новым высоким стандартам, столкнутся с трудностями при получении финансирования и будут вынуждены увольнять сотрудников, продаваться или даже закрываться.

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