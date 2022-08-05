Электростанция в Газе получит топливо: Израиль пропустит шесть бензовозов

Власти намерены пропустить через контрольный пункт бензовозы с топливом, необходимым для электростанции Газы. Они проедут через КПП Керен Шалом в четыре часа.

Сегодня в 16:00 через КПП Керен Шалом будут беспрепятственно пропущены шесть бензовозов.

Об этом сообщил телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Бензовозы транспортируют топливо на электростанцию в Газе.

А в это время израильтяне, живущие на юге, четвертые сутки сидят в блокаде.

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