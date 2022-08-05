Еще одна категория граждан требует прививок от оспы обезьян

Согласно данным от министерства здравоохранения, в Израиле пока случаев не слишком много, менее ста, но число растет в геометрической прогрессии.

Уже в этом месяце в Израиль прибудут пять тысяч доз вакцины от оспы обезьян. Отметим, что в большинстве своем они предназначены для мужчин, которые инфицированы ВИЧ. Также есть и некоторые другие граждане, которые получат прививку.

Однако не так давно оспой обезьян заразился медицинский работник, который брал тест у больного. Предполагается, что он подхватил вирус тогда, когда сняли медицинские перчатки.

И вот лаборанты потребовали, чтобы их тоже прививали от оспы обезьян.

Отметим, что большинство случаев заболевания оспой обезьян в Израиле были выявлены в Тель-Авиве. Чаще всего люди заражались при гомосексуальных половых контактах.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что оспа обезьян мутирует очень быстро. Такое мнение высказали ряд ученых. Вирус оспы обезьян, вызвавший заболевание по всему миру, мутирует быстрее, чем предполагалось ранее. Во время нового исследования ученые собрали ДНК из 15 образцов вируса оспы обезьян и реконструировали их генетическую информацию. Эксперты обнаружили, что реальная частота мутаций была в 6-12 раз выше, чем они ожидали.

Кроме того, Курсор писал, что в Европе зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы.

Еще напомним, что в Европе прогнозируют рост смертей от обезьяньей оспы.