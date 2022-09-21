Еврейские паломники едут в Умань, несмотря на войну в Украине

Ожидается, что около 10 000 еврейских паломников соберутся в украинском городе на праздник Рош ха-Шана.

Около 2 000 еврейских паломников уже достигли украинского города Умань, несмотря на продолжающееся вторжение россии* в страну, и еще тысячи человек устремились в преддверии предстоящего праздника Рош ха-Шана.

Из-за отсутствия прямых рейсов в Украину из-за войны израильские паломники вместо этого летали чартерными рейсами в восточноевропейские города у границ Украины, в основном в Молдову и Румынию, а затем добирались автобусом в Умань.

Ожидается, что около 10 000 евреев, в основном из Израиля, прибудут в Умань на праздник, игнорируя многомесячные неоднократные призывы правительств Украины, Израиля, россии и Америки, а в некоторых случаях и их собственных семей, воздерживаться от поездки из-за продолжающейся войны.

Несмотря на предупреждения различных правительств, в городе Умань в последние недели произошло открытие и расширение общежитий, кошерных ресторанов и других основных служб, чтобы принять тысячи паломников, которые, как ожидается, прибудут в ближайшие дни.

После российского вторжения в феврале Украина ясно дала понять, что не может гарантировать безопасность израильским паломникам, и активно призывала их воздержаться от прибытия.

«Когда отголоски взрывов российского противника в Украине не стихнут, мы должны позаботиться о себе. Пожалуйста, не приезжайте в Умань на Рош ха-Шана и молитесь, чтобы в Украину вернулся мир и возобновилось благословенное паломничество», — говорится в сообщении посольства Украины в Израиле в Facebook ранее в этом месяце.

Умань сильно пострадала от российских ракет в первые недели войны, а только в прошлом месяце в этом районе от российской ракеты погиб мирный житель.

Хотя российское правительство отрицает, что планировало преднамеренное нападение на город, чтобы причинить вред паломникам, оно также заявило, что оно также не может гарантировать их безопасность .

«Полностью воздержаться от поездок на территорию Украины, в том числе в город Умань и его окрестности. Нестабильная ситуация с безопасностью включает в себя опасность воздушных бомбардировок или ракетных ударов по гражданским городам и территориям, в том числе на западе и в центре страны», — заявили в министерстве.

Ранее Курсор писал, что в Умани ввели запреты на период празднования Рош ха-Шана: что именно предусмотрено. Городской совет Умани рассказал о многих запретах, которые начали действовать на территории с 19 по 30 сентября. Они связаны с паломниками и празднованием Рош ха-Шана.

россия заявила, что не может гарантировать безопасность евреев в Умани. Ожидается, что тысячи людей попытаются совершить ежегодное паломничество в Умань на Рош ха-Шана, несмотря на предупреждения Израиля, Украины.

Курсор сообщал, что в мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани. Пресс-секретарь мид россии мария захарова заявила, что кремль не намерен обстреливать ракетами еврейских паломников, посещающих украинский город Умань во время Рош ха-Шана.

Недавно заместитель председателя СНБ и глава отдела по борьбе с терроризмом бригадный генерал (в отставке) Ицик Бар призвал всех паломников воздержаться от ранее упомянутой поездки.

Курсор писал, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий, переоборудованных из подвалов.

Напомним, что в преддверии Рош ха-Шана Украина усилила меры безопасности и провела отработку действий в случае нестандартных ситуаций.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!