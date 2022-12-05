Гафни может сорвать переговоры — СМИ

Полное коалиционное соглашение между партиями «Ликуд» и «Религиозный сионизм» было обнародовано сегодня утром и вызвало большую тревогу у руководства «Дегель а-Тора».

Об этом сообщает INN.

Основной раздел, вызвавший гнев председателя временной комиссии по доходам депутата Моше Гафни, — это раздел, в котором комиссия по реформе была предоставлена лидеру Религиозного сионизма Бецалелю Смотричу.

Соратники Гафни заявили, что цель этой комиссии — обойти профессиональные комиссии. По словам одного из них, Гафни опасается, что может лишиться политического влияния после создания комиссии по реформе, которая перейдет под контроль главы минфина.

Кроме этого, партия «Дегель а-Тора» возмущена, что будущая комиссия по реформе получит полномочия по вопросам инфраструктуры. Хотя ранее было согласовано, что эти сферы перейдут в ведении комиссии по внутренним делам, а также их передадут Яакову Ашеру.

«Непонятно, как правящая партия «Ликуд», которую считают опытной в переговорах, продолжает попадать в ямы и провоцировать ропот среди будущих партнеров. С такими темпами непонятно, когда будет создано правительство», — отметил источник.

Ранее Курсор писал, что обнародовано коалиционное соглашение Ликуда с Религиозным сионизмом. В прошлый четверг партия «Ликуд» подписала коалиционное соглашение с партией «Религиозный сионизм», которую возглавляет депутат Кнессета Бецалель Смотрич.

Курсор писал, что партия Яадут а-Тора подписала коалиционное соглашение с Ликудом. Партия ультраортодоксов достигла соглашения с переговорной командой «Ликуда» после 12 часов напряженных переговоров.

Также Лапид жестко раскритиковал коалиционное соглашение Нетанягу с Религиозным сионизмом. Уходящий премьер-министр Яир Лапид возмущен коалиционным соглашением между «Религиозным сионизмом» и «Ликудом».

Курсор писал, что депутат Ликуда прокомментировал слухи о мятеже в партии. Политик рассказал, является ли Нетаниягу бесспорным лидером Ликуда.

Коалиционное соглашение: Смотрич назначит главу COGAT и гражданской администрации. Лапид назвал соглашение «опасной политизацией армии».

Наша редакция писала, что Яир Лапид заявил, что политические партии не могут назначать генерала и подполковника в АОИ, потому что это «опасная политизация армии».

Напомним, что Нетаниягу заявил, что он не допустит эрозии демократии Израиля.