Беннет сомневается по поводу сделки с Ливаном — СМИ

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет выразил сомнения по поводу соглашения, формируемого между Израилем и Ливаном о морской границе между странами.

Нафтали Беннет сказал, что, по его мнению, рассматриваемое соглашение отличается от того, что он знал и что было представлено кабинету министров.

По сообщению Channel 13 News, Беннет провел в понедельник несколько дискуссий, в ходе которых он изучил соглашение на уровне безопасности и на политическом уровне, и ожидается, что он сформулирует более четкую позицию до обсуждения соглашения в кабинете министров. Беннет считает, что очень важно урегулировать этот вопрос и обеспечить непрерывную деятельность по добыче газа. Он еще не решил, использовать ли свое право вето на соглашение, хотя не уверен, что это имеет какое-либо значение из-за продолжающегося судебного разбирательства в отношении соглашения.

Планируется, что кабинет политической безопасности соберется для обсуждения соглашения о морской границе с Ливаном сразу после Йом-Кипур. Хотя Израиль ясно дал понять, что соглашение приемлемо, у Ливана все еще есть несколько возражений. Между тем критика принятия такого важного политического соглашения в период выборов и переходного правительства выходит за рамки оппозиции.

Высокопоставленные политические деятели сообщили, что вопрос в принципиальном плане, согласно которому Израиль откажется от права собственности на газовое хранилище Кана, но получит гонорары от компании, которая будет добывать там газ, был известен Беннету. Эти чиновники недоумевали, почему Беннет изменил свою позицию. В то же время в Израиле было проведено финансовое моделирование, которое будет представлено кабинету министров в ходе предстоящего обсуждения, подтверждающее, что Израиль действительно получит деньги.

После зафиксированных в воскресенье публичных стычек между премьер-министром Яиром Лапидом и лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу в связи с формирующимся соглашением о морской границе с Ливаном, лидер оппозиции еще раз подверг критике соглашение на специальной пресс-конференции в понедельник вечером.

«Пришло время сказать достаточно, довольно об этом опасном правительстве слабости. Эта слабость стала очевидной только сейчас, когда Лапид сдался перед угрозами «Хизбаллы». Его соглашение о капитуляции является незаконным, и мы не будем связаны им», — сказал Нетаниягу.

Помимо критики со стороны многих представителей оппозиции, а также министра внутренних дел Айелет Шакед, бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман также раскритиковал соглашение.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что Лапид забирает газ у граждан Израиля. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз резко раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

Яир Лапид не прошел мимо этих заявлений и сказал, что Нетаниягу и «его люди» продолжают обсуждение соглашения с ливанской стороной, но при этом им неизвестно, в чем она состоит.

Кроме этого, Фридман отметил, что «морская сделка дает 100% Ливану, 0% Израилю». Бывший посол США в Израиле критикует новое соглашение о морской границе между Иерусалимом и Бейрутом.

Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что посредничество США в сделке по Ливану — вмешательство в выборы. Общественный телеканал Kan сообщил, что Нетаниягу в частных беседах утверждал, что администрация Байдена пыталась вмешаться в выборы.

Также сенатор США призвал расследовать давление администрации Байдена на Израиль. Американский сенатор-республиканец Тед Круз испытывает беспокойство касаемо соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном после похвалы от лидера Хизбаллы.

Это вызвало критику из уст определенных политиков. Например, Биньямин Нетаниягу заявил, что «Лапид позорно сдался угрозам Насраллы и передал суверенную территорию Израиля». Это мнение поддержал Итамар Бен-Гвир и добавил, что намерен остановить премьер-министра.