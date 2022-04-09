Ганц прокомментировал военную операцию в Дженине

Министр обороны выразил благодарность бойцам ЦАХАЛа, принимавшим участие в рейде в Дженине, и предупредил, что антитеррористические рейды будут продолжаться.

Министр обороны Бени Ганц выступил с оценкой ситуации с высшими должностными лицами оборонного ведомства после утренних военных действий в Дженине.

Офис Ганца прокомментировал: «Министр обороны выразил признательность силам, принимавшим участие в действиях в Дженине, и в частности за оперативные действия сегодня утром».

При этом министр пообещал, что в связи с серией террористических атак будут усиливаться во всех регионах «оборонительные и наступательные» военные операции.

Редакция сообщала, что ЦАХАЛ завершил операцию в Дженине. Операция ЦАХАЛа в Дженине подошла к концу. Армия обороны Израиля выходит из города. К сожалению, задержать отца террориста, ответственного за теракт в Тель-Авиве, Раада Хазема не получилось.

Также «Курсор» передавал, что ЦАХАЛ эвакуировал раненого палестинского араба из Дженина. ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию отца террориста, устроившего теракт в Тель-Авиве, однако, согласно данным, араб не находился дома. Во время операции был ликвидирован один арабский боевик и ранен один палестинский араб, которого отправили в больницу на вертолете ЦАХАЛ.

«Курсор» ранее писал, что Ганц призывает ПА помочь остановить террор. Министр обороны Бени Ганц похвалил Палестинскую администрацию за осуждение вчерашней стрельбы в Тель-Авиве и призывает ее помочь остановить волну терроризма.