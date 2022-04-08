Ганц призывает ПА помочь остановить террор

Ранее Махмуд Аббас осудил теракт в Тель-Авиве, в результате которого погибли двое человек.

Министр обороны Бени Ганц похвалил Палестинскую администрацию за осуждение вчерашней стрельбы в Тель-Авиве и призывает ее помочь остановить волну терроризма.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Хорошо, что Палестинская администрация осудила нападение. Моя просьба заключается в том, чтобы, наряду с осуждением, деятельность против виновных в терроризме была расширена во всех сферах», — сказал Ганц в прямом эфире из военного штаба в Тель-Авиве.

Отец палестинского террориста, убившего двух человек и ранившего еще нескольких прошлой ночью, когда-то служил в силах безопасности ПА.

Ганц говорит, что ЦАХАЛ будет усердно работать над предотвращением террористических атак и расширением своих операций. Министр обороны говорит, что ЦАХАЛ уже провел около 200 арестов, «и если потребуется, мы арестуем тысячи».

Министр отметил: «Мы не наказываем всю палестинскую общественность, но безопасность превыше всего».

Ранее Курсор писал, что глава ПА Махмуд Аббас осудил теракт в Тель-Авиве и заявил: «Мы все стремимся к стабильности».

Ранее Курсор писал, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.

Курсор сообщал, что в Яффо силы безопасности ликвидировали террориста, устроившего стрельбу в центре Тель-Авива.

Курсор также писал, что в сети показали шокирующее видео расстрела израильтян в Тель-Авиве.

Теракт в Тель-Авиве: в сети появились фотографии с места события. Также в Тель-Авиве нашли расстрелянный автомобиль.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали фотографии с места кровавого теракта в Тель-Авиве, на которых можно увидеть, как объединяются израильтяне для спасения жизней людей.

Кроме того, наш сайт писал, что в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта.

Еще напомним, что в сети появились новые подробности теракта в Тель-Авиве.