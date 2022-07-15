Гилад Эрдан не будет участвовать в праймериз Ликуда

Посол Израиля в ООН не намерен баллотироваться в Кнессет, а намерен продолжить свою дипломатическую миссию.

Офис посла Израиля в ООН Гилада Эрдана заявил, что посол не будет баллотироваться ни на предварительных выборах «Ликуда», ни на предстоящих выборах в Кнессет и что он продолжит работу в качестве посла Израиля в ООН и вице-президента парламента.

«Эрдан продолжит использовать свой опыт и возможности для защиты Государства Израиль и его позиций на международной арене», — говорится в сообщении офиса дипломата.

В 2020 году Эрдан решил принять предложение тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу занять двойную должность посла Израиля в ООН и посла Израиля в США.

В августе прошлого года Михаэль Герцог был назначен вместо Эрдана на посту посла Израиля в США, в то время как Эрдан остался на посту посла в ООН.

Эрдан в прошлом месяце был избран вице-президентом Генеральной Ассамблеи ООН. Он приступит к этой должности в сентябре, когда соберется 77-я Генеральная Ассамблея, и будет занимать эту должность в течение года. В рамках этой роли посол Эрдан будет председательствовать на заседаниях Генеральной Ассамблеи и принимать участие в определении повестки дня для обсуждений Генеральной Ассамблеи.

Ранее Курсор писал, что опрос показывает, что Ямина получит 4 места, блок Нетаниягу — 60 мест. Это может поставить Биньямина Нетаниягу в зависимость от Ямины в вопросе получения 61-го голоса для формирования правительства.

Кроме этого, опрос показал, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства. Интересно, что по этому опросу партия Ямина вообще не попадет в Кнессет.

Наша редакция информировала, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Курсор ранее сообщал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.

Напомним, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.