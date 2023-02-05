Глава Верховного суда ответила на приглашение посетить слушания по судебной реформе

Председатель Верховного суда Эстер Хают пока не будет представлять свою позицию в Конституционной комиссии относительно правовой реформы, инициированной министром Яривом Левином.
Об этом информирует портал inn.co.il.
Отмечается, что в письме, направленном в воскресенье, 5 февраля, председателю юридического комитета, депутату Симхе Ротману, отмечается, что позиция Хают «была представлена юрисконсультом судов на слушаниях, проведенных комитетом 23 января».
Ранее сегодня было объявлено, что коалиция рассматривает возможность разделения правовой реформы и голосования по одной части — выборы судей и раздел, запрещающий Верховному суду отменять основные законы в ближайшие две недели.
Ожидается, что председатель конституционного комитета Кнессета Симха Ротман объявит в ближайшее время, что он выделяет два вопроса из всей реформы — часть, касающуюся изменений в комитете по назначению судей, а также раздел, запрещающий Верховному суду признавать недействительными основные законы Кнессета.