Глава Верховного суда ответила на приглашение посетить слушания по судебной реформе

Председатель профильного комитета, депутат Кнессета Симха Ротман заявил, что если Эстер Хают хочет выразить свою позицию, она должна присутствовать на слушаниях.

Председатель Верховного суда Эстер Хают пока не будет представлять свою позицию в Конституционной комиссии относительно правовой реформы, инициированной министром Яривом Левином.

Об этом информирует портал inn.co.il.

Отмечается, что в письме, направленном в воскресенье, 5 февраля, председателю юридического комитета, депутату Симхе Ротману, отмечается, что позиция Хают «была представлена ​​юрисконсультом судов на слушаниях, проведенных комитетом 23 января».

Ранее сегодня было объявлено, что коалиция рассматривает возможность разделения правовой реформы и голосования по одной части — выборы судей и раздел, запрещающий Верховному суду отменять основные законы в ближайшие две недели.

Ожидается, что председатель конституционного комитета Кнессета Симха Ротман объявит в ближайшее время, что он выделяет два вопроса из всей реформы — часть, касающуюся изменений в комитете по назначению судей, а также раздел, запрещающий Верховному суду признавать недействительными основные законы Кнессета.

Как сообщал Курсор, судья Верховного суда в отставке Яаков Тиркель изложил приемлемые для него изменения в судебной системе. В частности, Тиркель отвергает претензии относительно проблематичности системы избрания судей специальной комиссией.

До этого премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.