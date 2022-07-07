Яир Голан рассказал, какое правительство нужно ультраортодоксам

Яир Голан заявил: «Ультраортодоксы не та группа, которая может поднять израильское общество».

Яир Голан утверждает, что ультраортодоксам нужно левое правительство, потому что правое правительство «хоронит их», как он выразился.

«Ультраортодоксы — это не та группа, которая может поднять израильское общество. Поэтому рядом с ультраортодоксами нам нужны сильные левые сионисты. Нетаниягу хоронит их в место невежества и безработицы», — сказал Голан в интервью Галей Цахаль.

Ex-IDF Deputy Chief ⁦@YairGolan1⁩ will formally announce his candidacy for Meretz party’s leadership tomorrow, reports ⁦@freyisrael1⁩. Since entering politics, Golan has been making the case that left-wing Zionism is Israel’s ticket to tolerance, peace and security. pic.twitter.com/ZYgjKHnLQO — Guy Ziv (@ZivGuy) July 5, 2022

Напомним, что заместитель министра экономики Яир Голан (МЕРЕЦ) в среду утром объявил, что будет баллотироваться на высший пост в своей партии. Таким образом, он столкнется с ее нынешним председателем, министром здравоохранения Ницаном Горовицем. По словам Голана, его цель — «построить гордую и сионистскую левую партию».

Курсор сообщал, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.

Кроме того, Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.

Ранее Курсор писал, что Беннет провел еще одну прощальную встречу: «Я передаю сильное и процветающее Государство Израиль». ЦАХАЛ попрощался с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, лидеры поблагодарили его за вклад в обеспечение безопасности Израиля.