Готовьте лодки: природа бушует в Тель-Авиве

В связи с изменением погодных условий и началом дождей, в Тель-Авиве улицы превратились в судоходные каналы.

Последствия изменений погоды проявили себя незамедлительно.

Об этом сообщает Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ

Готовьте лодку и весла — в Тель-Авиве запустили водный экотранспорт.

Ранее Курсор писал, что дожди возвращаются: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни. После прогноза холодного фронта, сделанного в понедельник, небо над Израилем стало серым, а температура понизилась.

Ранее Курсор писал, что Израильские железные дороги сообщили, на каком участке могут быть перебои и задержки.

Кроме того, Герцог рассказал о катастрофе, которая грозит Ближнему Востоку.

Также наш сайт сообщал, что Израиль столкнулся с острой нехваткой различных лекарств: Ассоциация фармацевтов озвучила детали. Фармацевты заявили, что проблема не решается должным образом государственными органами, в частности минздравом.

Мы уже писали ранее, что в супермаркетах в ближайшие дни ожидается дефицит курицы и индейки. Нерешенные споры между профсоюзом рабочих и производителями мяса могут привести к недостатку товара в магазинах из-за снижения поставок.