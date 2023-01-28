Гражданка Украины погибла в терактах в Иерусалиме

Дипломаты утверждают, что «террор и насилие против мирного населения недопустимы».

Посольство Украины в Израиле заявило, что во вчерашнем и сегодняшнем терактах в Иерусалиме погибла украинская гражданка.

Об этом сообщили в Facebook.

«Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых», ‒ сказано в сообщении.

Известно, что в пятницу, 27 января, в районе Неве-Яаков в Иерусалиме произошел теракт, в ходе которого террорист застрелил 7 человек и еще нескольких ранил (первые кадры с места событий смотрите здесь). Он устроил засаду на молящихся возле синагоги в северной части Восточного Иерусалима и, когда те выходили из синагоги, открыл огонь.

Потом он скрылся с места происшествия в сторону палестинского района Бейт-Ханина. Террориста ликвидировали, когда он покинул свое транспортное средство и начал стрелять по полиции (видео с ликвидацией преступника смотрите здесь).

Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото. Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.

После этого в СБ указали на важную деталь теракта и заявили, что террорист заранее готовился к нападению. Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с Байденом о теракте в Иерусалиме.

Уже сегодня, 28 декабря, в Иерусалиме вновь произошел теракт, который попал на видео. Оказалось, что его совершил 13-летний подросток.

Террориста, фото которого доступно в нашем материале, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.