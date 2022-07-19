Громкое возвращение в политику: Гальон будет бороться за пост главы МЕРЕЦ

Ожидается, что бывшая председатель МЕРЕЦ объявит, что будет баллотироваться в лидеры партии против Яира Голана.

Бывший депутат Кнессета Захава Гальон намерена баллотироваться в лидеры партии против депутата Кнессета Яира Голана на фоне сильного давления, которое было оказано на нее, чтобы она баллотировалась с МЕРЕЦ, несмотря на ее нежелание вернуться в политику. Ожидается, что она объявит о своем возвращении в политику сегодня.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Давление на Гальон в последние недели оказывали как члены Кнессета, так и видные деятели израильских левых, в свете многих опросов, которые показали, что МЕРЕЦ не преодолевает избирательный барьер.

В некоторых опросах участников спрашивали, как они отреагируют, если Гальон снова возглавит МЕРЕЦ, и результаты показали, что под ее руководством партия получает от 4 до 5 мест за счет Аводы.

Гальон подала в отставку в конце 2017 года и в начале следующего года объявила о своем уходе из руководства МЕРЕЦ и из политики в целом после того, как она заявила, что видела, что члены МЕРЕЦ «заинтересованы в новом руководстве».

Отвечая на сообщения о ее скором возвращении, Гальон сказала в понедельник вечером: «Когда будет что объявить — я объявлю об этом».

Праймериз за руководство МЕРЕЦ и за список кандидатов в Кнессет пройдут 23 августа.

Министр здравоохранения и действующий председатель партии «Мерец» Ницан Горовиц недавно объявил , что не будет добиваться переизбрания главой партии. Несмотря на отказ от участия в гонке за лидерство, Горовиц заявил, что останется в списках партии в Кнессете на предстоящих выборах.

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ на грани развала: еще один депутат уходит из политики. Министр окружающей среды Тамар Зандберг заявила, что возьмет перерыв в политической жизни и не будет участвовать в следующих выборах.

Ницан Горовиц заявил, что уйдет с поста главы МЕРЕЦ. Министр здравоохранения и глава «Мерец» Ницан Горовиц не будет баллотироваться на пост председателя своей партии на предстоящих праймериз

Яир Голан призвал объединить партии МЕРЕЦ и Аводу. Яир Голан, который намерен стать лидером партии МЕРЕЦ, призвал создать союзную партию на левом фланге — объединиться с партией Авода. Однако Мейрав Михаэли выступила против этого.

Кроме этого, Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Депутат Кнессета Юваль Штайниц (Ликуд) объявил о своем уходе из политической жизни после 23 лет пребывания на государственной службе.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.