ХАМАС: Число погибших палестинцев возросло до 45

Власти Газы не сообщают, сколько из общего числа убитых были связаны с террористическими группировками. ИГ, Хамас и еще одна террористическая группа заявили, что 15 из погибших являются их членами.

Число погибших за три дня в секторе Газа возросло до 45 человек, сообщали представители ХАМАСа.

Израиль отрицает ответственность за некоторые из смертей, которые, по его словам, были вызваны ракетами палестинского Исламского джихада, выпущенными по Израилю, которые упали недалеко от прибрежного анклава.

Информационное бюро правительства Хамас в Газе сообщает, что еще 360 человек были ранены.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.