Трагедия в Турции: Эрдоган озвучил новые данные о погибших и раненых

Некоторые сейсмологи заявили, что это может быть самое сильное землетрясение в Турции за всю историю наблюдений — такое же сильное, как и то, что произошло более 80 лет назад.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что только в Турции в результате землетрясения погибли 912 человек и 5383 получили ранения. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган заявил, что не может предсказать, насколько возрастет число погибших, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются. Эрдоган сообщил, что это крупнейшая катастрофа в стране с 1939 года, добавив, что в результате обрушилось 2 818 зданий.

«Землетрясение, произошедшее сегодня в 04.17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших — не окончательная», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что правительство Турции предпринимает посильные шаги по устранению последствий землетрясения магнитудой 7,7. Он добавил, что «сегодня — время для сплочения и единства для каждого из 85 млн жителей Турции».

Эпицентр землетрясения, обрушившегося сегодня утром на Турцию и Сирию, находился недалеко от города Газиантеп на юго-востоке Турции. Но люди по всей стране, а также в Сирии, Ливане, Кипре и Израиле почувствовали движение земли от землетрясения магнитудой 7,8.

Вице-президент страны Фуат Октай заявил, что школы в 10 городах и провинциях Турции, пострадавших от землетрясения, будут закрыты на неделю, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Октай также сообщил, что полеты в аэропорт в провинции Хатай и обратно были приостановлены, а аэропорты в Мараше и Антепе также закрыты для гражданских рейсов.

Президент Турецкого Красного Полумесяца призвал нацию сдавать кровь. Керем Киник сообщил в Twitter, что организация отправляет дополнительную партию крови в пострадавший регион. Он также призвал население покинуть поврежденные здания и расчистить улицы для спасателей.

Спасательные команды ищут выживших после разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии рано утром в понедельник.

Ряд СМИ пишут, что парламент Турции приостанавливает работу на неделю в связи с землетрясением. Также ВС Турции открыли «воздушный коридор помощи» в зону разрушительного землетрясения с эпицентром в юго-восточной провинции Кахраманмараш.

Последние данные по Сирии, полученная от базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, дают 320 погибших. Это означает, что общее предполагаемое число погибших в двух странах в результате землетрясения в настоящее время превышает 1 200 человек.

Эрдоган также сообщил, что по меньшей мере 5 383 человека получили ранения в Турции. Еще несколько десятков ранены в Сирии. Ожидается, что число погибших в обеих странах возрастет.

Ранее Курсор писал, что в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне. Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из граждан еврейского государства.

Землетрясение в Турции: 500 человек погибли, ранены тысячи. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших и раненых. Спасатели ищут выживших под обломками разрушенных зданий во многих городах в Турции и Сирии.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.

Сообщалось, что Сирия находится на грани катастрофы после мощного землетрясения — спасатели. Спасатели опасаются, что число людей, оказавшихся под завалами, возрастет.

Также израильтянам напомнили, как действовать в случае землетрясения. Израиль находится в сейсмически активной зоне, где периодически случаются подземные толчки.

Курсор сообщал, что в Турции из-за серии сильных землетрясений был объявлен самый высокий уровень тревоги. В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а также в Греции, Ираке и даже в Румынии и Грузии.

Наша редакция писала, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.