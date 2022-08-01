В аэропорту Кишинева у израильтянина изъяли оружие

Речь идет о пневматическом пистолете Walther P08 Luger 4.5 mm. В аэропорт вызвали оперативную группу полиции, которая изъяла оружие для судебно-криминалистической экспертизы.

Вечером 31 июля в VIP-зале аэропорта столицы Молдовы Кишинева в багаже гражданина Израиля пограничники нашли пневматический пистолет «Вальтер» с девятью баллончиками с газом.

Об этом пишет unimedia.info.

Пассажир в возрасте 63 лет прибыл в аэропорт, чтобы пройти паспортный контроль перед посадкой на рейс в Тель-Авив.

В аэропорт выехала оперативная группа полиции. Оружие у израильтянина изъяли, чтобы провести судебно-криминалистическую экспертизу.

Уже в зависимости от результатов экспертизы будет дана квалификация деянию и иностранец может быть привлечен к ответственности. Был ли взят израильтянин под стражу – не уточняется.

Также редакция нашего сайта сообщала, что стало известно, как израильская организация помогает украинцам в Николаеве. Неправительственная организация IsraAID помогла украинскому городу Николаеву восстановить подачу чистой питьевой воды после разрушений из-за сильных обстрелов. Это обеспечит водой 475 тысяч жителей.

Кроме того, Курсор писал, что израильтянин, задержанный в Греции, освобожден после нескольких недель заключении.

Также напомним, что министра культуры Бахрейна уволили после отказа пожать руку послу Израиля.