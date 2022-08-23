Израиль и Ливан близки к соглашению по спору о морской границе

Две страны приближаются к урегулированию спора о морской границе и подписанию соглашения, в котором будет четко определена их морская граница.

Окончательное соглашение в переговорах о морской границе между Израилем и Ливаном по поводу спора вокруг газового месторождения Кариш может быть подписано уже в следующем месяце, заявили израильские официальные лица.

Согласно сообщениям СМИ, ливанский источник подтвердил, что соглашение очень близко, добавив, что вскоре они объявят об этом американскому посреднику Амосу Хохштейну. И это несмотря на угрозы, сделанные недавно главой «Хизбаллы» Хасаном Насраллой. Лидер «Хизбаллы» заявил, что «мы идем к эскалации», если американский посредник не даст Ливану того, о чем он просил. По его словам, посредническая группа Госдепартамента США во главе с Хохштейном «по-прежнему тратит время», которое «на исходе».

Израиль и Ливан ведут многолетний непрекращающийся спор о том, кто имеет права на морские территории, содержащие месторождения природного газа, в которых обеим сторонам еще предстоит договориться о границе.

Ранее в этом месяце министр энергетики Карин Эльхаррар заявила, что Иерусалим сделал серьезное предложение Бейруту, надеясь успешно завершить переговоры о морской границе.

«Я призываю Ливан сделать очень важный для них шаг к тому, чтобы стать страной, производящей газ, чтобы решить свой экономический и энергетический кризис», — добавила Эльхаррар.

Внутри Израиля раздавались призывы, в основном со стороны оппозиции, провести общенациональный референдум по любому соглашению, достигнутому с его северным соседом.

По данным аналитического центра Kohelet Policy Forum, израильский закон требует от правительства проведения национального референдума по любому соглашению, достигнутому с Ливаном по поводу морской границы.

Ранее Курсор писал, что лидер Хизбаллы заявил, что сделка с Ираном не остановит нападения на Израиль. Лидер «Хизбаллы» заявил, что террористическая группировка будет продолжать настаивать на своих требованиях относительно морских «прав» Ливана.

Наша редакция писала, что Хизбалла выступила с новым предупреждением в адрес Израиля. Глава вооруженного движения Ливана «Хизбалла» Хасан Насралла предостерег от любых попыток Израиля распространить свои действия против палестинских боевиков на Ливан.

Угроза Насраллы: Хизбалла держит весь Израиль в зоне досягаемости своих ракет. Хасан Насралла подробно описывает возможности «Хизбаллы».

Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном.

Сообщалось, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом.

Наша редакция писала, что Бени Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле.