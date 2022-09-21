Израиль начал операцию по конфискации средств, связанных с терроризмом

Министр обороны Бени Ганц издал приказы об изъятии 10 млн шекелей, которые ПА переводит на частные счета заключенных, которые совершили или были причастны к террористическим атакам.

Израиль начал операцию по конфискации средств, переведенных Палестинской администрацией на частные счета заключенных по соображениям безопасности, которые совершили или были причастны к смертоносным террористическим атакам.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Ранее министр обороны Бени Ганц издал приказ об изъятии около 10 миллионов шекелей (3 млн долларов) средств, связанных с терроризмом. Переезд является частью продолжающихся усилий Израиля по борьбе с политикой ПА «плата за убийство».

Были изданы приказы об аресте стипендий заключенным по соображениям безопасности, которые в настоящее время находятся в тюрьме в Израиле, освобожденным заключенным, а также семьям заключенных, которые получают средства за террористические преступления, совершенные родственником.

В усилиях участвуют ШАБАК, Национальное бюро по противодействию финансированию терроризма Министерства обороны, израильская полиция, Налоговое управление и Управление по борьбе с отмыванием денег и конфискацией Министерства юстиции.

Власти связались с банками, через которые осуществляются платежи, в воскресенье с требованием наложить арест на средства. Затем они будут переведены на банковский счет Генерального администратора.

Всего было выдано 86 ордеров на конфискацию, в том числе в отношении террористов Валида Дака и еще двух человек, похитивших и убивших солдата ЦАХАЛа Моше Тамма в 1984 году, а также Хайдера Зиадны и Ахмеда Ахмеда, убивших таксиста Яфима Вайнштейна в 2009 году, и других.

Это второй раз, когда Израиль принимает такие меры для захвата средств террористов. Служба безопасности пояснила, что это не разовая операция и что она продолжит придерживаться политики «плати за убийство».

«Мы продолжим бороться с денежным проводником терроризма и будем бить по нему всеми возможными способами, и мы будем продолжать действовать против всех, кто причастен к терроризму, но в то же время мы также продолжим укреплять гражданско-экономический аспект терроризма. жителей Палестинской автономии, не причастных к терроризму, из стремления к стабильности и процветанию», — сказал Ганц.

Ранее Курсор писал, что в Наблусе настоящая война: протестующие палестинцы призывают жечь шины и перекрывать дороги. В Наблусе в знак протеста против ареста Мусаба Аштейе палестинцы призывают митингующих перекрыть транспортное движение и начать жечь покрышки.

Наша редакция сообщала, что двух палестинцев осудили за терроризм и за другие преступления в Иерусалиме. Окружной суд Иерусалима осудил двух палестинцев по обвинению в террористических актах, а также за то, что они бросали камни в машину еврейской семьи в Восточном Иерусалиме в 2021 году.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала двух жителей Эйлата из-за фотографии в Instagram.

напомним, что ШАБАК раскрыл ячейку ХАМАСа в Наблусе и Хевроне.