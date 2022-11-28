Израильская общественность отказалась от решения о создании двух государств — Юваль Ной Харари

Израильский писатель и профессор университета Юваль Ноа Харари сказал, что большинство израильтян отказались от решения о создании двух государств в интервью CNN.

Харари, наиболее известный своими книгами-бестселлерами Sapiens, Homo Deus и 21 урок для 21 века, сказал, что «большая часть израильской общественности постепенно перешла от веры в решение о двух государствах к неявной вере в в «трехклассовом решении».

Харари также читает лекции в Еврейском университете в Иерусалиме и давал интервью иностранным СМИ и в американских ночных ток-шоу, во многом благодаря всемирному успеху и популярности его книг.

«У вас есть только одна страна между рекой Иордан и Средиземным морем, в которой живут три класса людей: евреи, у которых есть все права, некоторые арабы, у которых есть некоторые права, и другие арабы, у которых очень мало прав или их нет вообще. Это также стремление или образ мышления некоторых людей даже в правительстве», — сказал он.

Харари, вероятно, имеет в виду результаты последних выборов в Израиле, на которых объединенная коалиция «Ликуда», ШАС, «Яадут а-Тора» и Религиозно-сионистской партии сформирует одно из самых религиозных правых правительств в истории Израиля.

Комментарии, которые Харари дал на CNN, вызвали бурную реакцию в социальных сетях.

Один пользователь Твиттера сказал, что система трех классов, о которой утверждает Харари, не в сознании большинства израильтян.

«У нас есть один опрос, задающий этот вопрос? Или это просто интуиция Харари? Как историк, он писал широкими мазками», — написал пользователь в Твиттере.

«Это не решаемо при нынешней политической системе, которая позволяет постоянно менять правительства. Никакой серьезный мирный план не может быть продуман и реализован. Может быть, так задумано», — написал другой пользователь.

Ранее Курсор писал, что представитель Палестинской автономии заявил, что следующим шагом Израиля будет «объявление войны». Палестинский премьер-министр выступил с критикой в адрес Израиля.