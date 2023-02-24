Израильские «единороги» построят хаб за пределами Израиля

Группа компаний, состоящая как минимум из 10 из 82 израильских «единорогов» (стартапов, стоимость которых в первый год оценивается в 1 млрд долларов) намеревается построить бизнес-центр за пределами Израиля. Эта новость появилась в свете правительственной судебной реформы, которая, как предупреждают все эксперты, приведет к экономическим потрясениям в секторе высоких технологий.

Руководители израильской компании планируют вместе лететь в соседние страны и договариваться об условиях строительства хаба. Кипр и Греция в настоящее время находятся в верхней части списка возможных местоположений, поскольку они находятся достаточно близко к Израилю, что позволяет работникам удобно добираться домой по выходным. Испания и Португалия также были предложены в качестве возможных мест.

Также стало известно, что главный экономист Минфина Шира Гринберг прямо предупредила о негативных последствиях судебной реформы для экономики Израиля.аВ документе, переданном министрам, Гринберг подчеркнула риск для экономики из-за негативного влияния реформы на репутацию Израиля на мировом рынке.

«Рынок воспринимает реформу как вредную для… независимости государственных институтов и усиление неопределенности в инвестиционной среде. Это может нанести ущерб экономической деятельности и, в частности, частным инвестициям», — говорится в документе.

Негативное влияние, которое реформа, как ожидается, окажет на экономику, ожидалось многими, и это побудило несколько компаний и деятелей в секторе высоких технологий вывести свои средства из Израиля.

Курсор писал ранее, что еще пять компаний хайтека решили вывести свои деньги из Израиля. В общей сложности с их счетов за рубеж будут переведены около 300 миллионов долларов.

Кроме этого, IT-компания Wiz, которая занимается разработкой систем обеспечения безопасности цифровой информации, заявила, что в знак протеста против судебной реформы, продвигаемой Яривом Левиным, частично выводит из Израиля свои активы и переводит часть деятельности за границу.

Еще мы писали, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Напомним, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

Читайте также, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.