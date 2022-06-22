Коронавирус в Израиле: показатели заболеваемости продолжают расти

За минувшие сутки в Израиле выявлено 10 785 новых случая коронавируса.

Сегодня, 22 июня, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 34 158 тесов. Индекс заражаемости — 1,3. С начала пандемии было выявлено 4 261 219 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 52 096 человек.

В больницы госпитализировано 696 человек. Состояние 190 пациентов оценивается как тяжелое, 37 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 10 911 человека.

По данным Минздрава на 22 июня, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 711 374 человек, вторую дозу — 6 143 670 человек, третью дозу — 4 498 089 человек, четвертую дозу — 821 781 человек.

В ведомстве заявили, что в Израиле началась новая волна эпидемии коронавируса. Кроме этого, возобновляют работу коронавирусные отделения в больницах.

Ранее Генеральный директор министерства профессор Нахман Эш подтвердил, что Израиль столкнулся с новой волной вспышки коронавируса, которая, по его словам, была вызвана в основном подвариантом Omicron BA-5, который очень заразен, но вызывает относительно легкие симптомы у большинства пациентов.

Он подчеркнул, что в Израиле «наблюдается определенный рост числа положительных случаев и заболеваемости, но не смертности».

Израиль был одной из первых стран, запустивших общенациональную кампанию вакцинации против коронавируса, и имеет один из самых высоких показателей вакцинации в мире.

Ранее Курсор писал, что в Израиле наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в Израиле выявлено 10 692 новых случая коронавируса.

Также в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.

Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.

Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.