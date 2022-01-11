Израильский полицейский под прикрытием разоблачил 30 арабских торговцев оружием

Офицер полиции под прикрытием, действовавший в последние месяцы в арабском городе Кафр-Касем в центре Израиля, успешно разоблачил 30 торговцев оружием, которые были арестованы в ходе масштабной операции во вторник утром.

Об этом сообщает jewishpress.com.

Полиция заявила, что «агент 220», работавший с большой изощренностью в полицейской миссии по обеспечению общественного спокойствия и безопасности», привел к аресту 30 арабов, подозреваемых в причастности к преступлениям, связанным с торговлей оружием и наркотиками, и изъятию десятков незаконных единиц оружия.

Десятки детективов и сотрудников пограничной полиции ворвались в Кафр-Касем рано утром во вторник и арестовали подозреваемых, которые были доставлены для допроса в офисы центрального отдела Центрального района.

В последние годы арабский сектор пострадал от волны преступности с применением насилия. Арабо-израильское общество страдает от ежедневных случаев насилия. В 2020 году в результате преступного насилия было убито более 110 арабов, а в 2021 году — около 130 человек.

В последние годы полиция активизировала свою деятельность по борьбе со стрельбой и преступлениями с применением оружия, и в 2020 году по всей стране было арестовано 5713 подозреваемых в стрельбе и других преступлениях с применением оружия, что на 22% больше, чем в 2019 году.

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