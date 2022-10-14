Израильский терапевт предупреждает о длительных последствиях COVID

Должностные лица здравоохранения во всем мире стремятся повысить осведомленность о часто невидимых последствиях глобального заражения.

Вакцины против COVID работают, смертность снижается, но психологическое воздействие пандемии на общество по-прежнему остается мучительным. ВОЗ отмечает 25-процентный рост тревожности и депрессии и призывает принять меры для борьбы с 25-процентным ростом тревоги и депрессии, а ведущий израильский психолог выразил обеспокоенность по поводу «пандемии психического здоровья».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, заявил , что «в годы, предшествовавшие пандемии, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, число случаев депрессии росло: «Затем появился COVID-19, вызвавший как минимум 25% увеличение тревожности и депрессии с глубокими социальными и экономическими последствиями».

Гебрейесус написал: «Хотя тема психического здоровья, как правило, менее табуирована, чем 10 лет назад, а руководители, знаменитости и звезды спорта все чаще рассказывают о своей борьбе с тревогой и депрессией, предстоит еще долгий путь, особенно в отношении к серьезным проблемам с психическим здоровьем, таким как психоз».

В Израиле ведущий клинический психолог в области здравоохранения профессор Голан Шахар из Университета Бен-Гуриона дал обзор ситуации и дал советы родителям в интервью The Times of Israel.

«Мое сообщение — будьте осторожны. Идет пандемия психического здоровья. Это влияет на всех? Нет… Но пандемия привела к долгосрочным последствиям для психического здоровья», — сказал он.

«Привело ли это к увеличению проблем с психическим здоровьем во всем мире? Ответ — да, ошеломляющим образом. Некоторые эксперты полагали, что за пандемией COVID последует пандемия психического здоровья, включая всплеск тревоги, депрессии, насилия и других проблем с психическим здоровьем. И, к сожалению, они были правы», — добавил специалист.

По его словам, если люди не очень хорошо обучены, они, скорее всего, пропустят многие случаи депрессии и других проблем и добавил, что обучение психическому здоровью важнее, чем когда-либо.

«Карантин и временный переход от личного контакта к использованию Zoom и других электронных средств связи повлияли на социализацию. Это абсолютно стойкий эффект. Отсутствие социального взаимодействия в определенный момент времени может оставить детей и подростков — даже спустя долгое время — с депрессией, расстройствами пищевого поведения и даже мыслями о самоубийстве. Для некоторых это имело очень длительный эффект», — сказал он.

«Министерство здравоохранения и Министерство образования должны предпринять совместные усилия для повышения осведомленности в школах, среди врачей первичной медико-санитарной помощи и среди социальных работников. Система школьных психологов недоукомплектована, и необходимо привлечь больше школьных психологов и усилить обучение на местах. Учителя должны больше обучаться, особенно по инструментам, которые хороши для выявления и предотвращения, а также для обеспечения раннего вмешательства», — отметил он.

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