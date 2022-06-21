Израильтян предупреждают: летние дожди обрушатся на пляжи страны

В некоторых районах Израиля ожидаются локальные дожди в преддверии повышения температуры к выходным. Читайте прогноз погоды на неделю ниже.

Ожидается, что после нескольких недель жаркой и сухой летней погоды температура в стране понизится, а на севере Израиля ожидаются небольшие осадки.

Об этом передает 7 канал.

Во вторник будет переменная облачность или ясность, а температура понизится, особенно на суше и в горах, и будет ниже среднесезонной. Во вторник вечером возможны небольшие локальные осадки, в основном на севере Израиля и вдоль береговой линии.

В среду будет переменная облачность или ясность. В утренние часы на севере Израиля и вдоль береговой линии возможны небольшие локальные осадки. Температура воздуха немного повысится, но останется ниже среднесезонной.

Четверг будет ясным или переменно облачным, со значительным повышением температуры, особенно на суше и в горах.

Пятница будет в основном ясной с дополнительным небольшим повышением температуры. Внутри страны и в горах погода будет жаркой и сухой для сезона.

Ранее наш сайт писал, что исследователи определили место возникновения чумы.

Также Курсор сообщал, что археологи из Стокгольмского университета обнаружили в Швеции верфь норманнов.

Еще напомним, что на севере Израиля обнаружена ужасающая археологическая находка.

Кроме того, ученые обнаружили свидетельства ранних мусульманских захоронений в Сирии.